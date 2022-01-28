Глава МИД Украины обсудил с конгрессменами США "сдерживание России"

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса, на которой обсуждался вопрос "сдерживания России", сообщила пресс-служба украинского ведомства в пятницу.

"Ключевой темой переговоров стало воплощение Украиной, США и европейскими партнерами комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии", - сказали в ведомстве. Отмечается, что собеседники обсудили "укрепление международной коалиции в поддержку Украины, пакет жестких санкций против Кремля", а также углубление взаимодействия в вопросе безопасности, поддержку США и партнерами стабильности экономики и финансовой системы Украины.

Члены делегации подтвердили единодушную поддержку США Украины и украинского народа в отстаивании суверенитета и территориальной целостности государства, а также готовность американской стороны "конкретными действиями усиливать безопасность Украины и содействовать стабильности экономической и финансовой системы государства".

В МИД напомнили, что это уже второй визит делегации Конгресса США на Украину в этом году, первый состоялся 17 января.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.