Украинская партия потребовала от генпрокурора направить на экспертизу "пленки Медведчука"

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием направить на экспертизу для установления подлинности аудиопленки, фигурирующие в качестве улик обвинения в деле против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады от этой партии Ренат Кузьмин.

"Сегодня фракция ОПЗЖ обратилась к генпрокурору с заявлением по делу Виктора Медведчука. Депутаты проинформировали генпрокурора о фабрикации следствием так называемых пленок Медведчука", - написал депутат в Facebook. По его словам, для установления подлинности этих пленок Печерский суд Киева назначил по делу судебно-криминалистическую экспертизу еще в августе прошлого года.

"Суд обязал сторону обвинения направить оригинал пленок и устройство, которым якобы проводилась запись телефонных разговоров, экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) для соответствующего исследования", - продолжал Кузьмин. Эксперты обязаны изучить подлинность записи, проверить, смонтирована ли она, и, если смонтирована, то каким способом, пояснил депутат. "Как следует из депутатского обращения, с августа прошлого года сторона обвинения умышленно не исполняет постановлений суда и не передает экспертам необходимое оборудование и пленки", - заявил он.

"Власть знает, что пленки - подделка, что экспертиза обязательно подтвердит фабрикацию основной "улики" и все дело Медведчука развалится еще до суда", - считает Кузьмин.

Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Политик остается под круглосуточным домашним арестом. В октябре Медведчуку предъявлены дополнительные обвинения по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Медведчук считает уголовные дела против него сфабрикованными, а сам процесс - политическими репрессиями.

В мае 2021 года генпрокурор Венедиктова заявила, что в отношении Медведчука еще в 2015 году были проведены контрразведывательные мероприятия, материалы которых легли в основу уголовного дела о госизмене. Политик заявил, что записи якобы его разговоров с российскими чиновниками сфабрикованы.