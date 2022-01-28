МИД Франции: страна делает все для не допущения дальнейшей эскалации ситуации на Украине

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Франция вместе с европейскими партнерами и НАТО предпринимает все возможные усилия, чтобы не допустить дальнейшего обострения кризиса на Украине. Об этом заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе пресс-конференции со своими нидерландским коллегой Вопке Хукстра.

"Я хотел бы повторить, что Франция в качестве председателя ЕС мобилизовала все усилия, чтобы вместе с европейскими странами, нашими американскими партнерами и партнерами по НАТО сдержать динамику эскалации", - сказал Ле Дриан.

Он также выступил за продолжение диалога по урегулированию ситуации на Украине в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция и Украина). Министр подчеркнул, что состоявшаяся в среду в Париже встреча политсоветников лидеров "нормандского формата" дала возможность для будущих дискуссий.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.