В Минобороны Британии утверждают, что РФ планирует распространить компромат против Запада

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в планировании кибератак и операций, нацеленных на то, чтобы скомпрометировать Запад и дополнительно осложнить напряженную ситуацию вокруг Украины. Утверждения главы оборонного ведомства и его подчиненных приводит в пятницу на своем сайте газета The Times.

"Их операции осуществляются сразу во многих сферах, - заявил Уоллес, говоря о якобы применяемой Москвой тактике. - Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария".

По словам высокопоставленного источника The Times в британском Минобороны, там ждут, что "Россия осуществит огромное количество кибератак и распространит компромат против Запада". По словам собеседника издания, это может быть сделано в надежде "застать врасплох" союзников по НАТО, дестабилизировать обстановку и запутать ситуацию в случае, если Россия начнет якобы планируемое вторжение на Украину. При этом The Times также пишет, что Россия может планировать враждебные действия в так называемой серой зоне, чтобы не переходить к открытому противостоянию. Под "серой зоной" военные в Великобритании и других странах НАТО подразумевают область гибридных конфликтов, противостояния на грани мира и войны, в том числе с использованием информационных и киберсредств.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.