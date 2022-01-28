Германия направит в Румынию три истребителя для патрулирования в районе Черного моря

БУХАРЕСТ, 28 января. /ТАСС/. Государственный секретарь МИД Румынии Дан Некулэеску и посол Германии в стране Пеер Гебауэр обсудили в пятницу вопросы укрепления позиции НАТО по сдерживанию и обороне на восточном фланге альянса. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

"В этом контексте Дан Некулэеску приветствовал решение Германии внести вклад в укрепление этих мер путем участия в укрепленной воздушной полиции южной зоны (Enhanced Air Policing South) - важный сигнал союзной солидарности", - указывается в сообщении.

Агентство DPA сообщило в пятницу, что три германских истребителя Eurofighter вылетят в Румынию в феврале-марте, чтобы увеличить военное присутствие стран НАТО в Восточной Европе. "Германский контингент будет широко интегрирован в итальянский контингент, - передает агентство. - Эта концепция оперативной совместимости позволяет быстро расширить существующую организацию противовоздушной обороны с минимальной нагрузкой на оборудование и личный состав".

После вступления в 2004 году Румынии в НАТО самолеты Румынии и одной из других стран альянса патрулируют районы Черного моря, обеспечивая защиту воздушного пространства НАТО. В настоящее время эти задачи укрепленной воздушной полиции выполняет вместе с румынскими летчиками отряд ВВС Италии в составе примерно 140 военных на четырех истребителях Eurofighter.