Зеленский сообщил, что в разговоре с Макроном обсудил работу "нормандского формата"

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и обсудил работу "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу. Об этом он написал на своей странице в Instagram .

"Беседа с другом и надежным партнером Украины Эмманюэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" - это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается", - отметил он.

В феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" был подписан план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, получивший название Комплекс мер по выполнению минских соглашений. До сих пор он остается нереализованным. Всего состоялось пять встреч "нормандской четверки" на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже, решения которой также не выполняются Украиной.