Источник: Джонсон рассмотрит в ближайшие дни варианты "ослабления российской агрессии"

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассмотрит в эти выходные дни варианты ослабления якобы существующей "российской агрессии" в Восточной Европе, в том числе посредством развертывания и усиления оборонных возможностей НАТО. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в правительственных кругах Великобритании.

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"Премьер-министр обратился с просьбой к руководителям сил обороны и разведки рассмотреть дальнейшие оборонительные варианты в Европе на состоявшемся на прошлой неделе разведбрифинге высокого уровня по ситуации [вокруг Украины]", - сказал собеседник агентства.

"Во время встречи, прошедшей в министерстве обороны, высшие военные руководители представили ряд вариантов ослабления растущей российской агрессии в регионе, в том числе посредством развертывания и усиления оборонных возможностей НАТО. Премьер-министр будет рассматривать эти варианты в выходные дни", - сказал источник, не уточнив, о каких именно вариантах действий может идти речь.

Ранее британский премьер пообещал, что Лондон рассмотрит возможность размещения дополнительных сил в Европе. Он сообщил, что в настоящий момент ведутся дискуссии о расширении присутствия НАТО в Румынии и Венгрии для "укрепления восточных рубежей" альянса. При этом Джонсон уже не в первый раз отверг возможность отправки военнослужащих Великобритании или из другой страны НАТО на Украину, пояснив это тем, что страна не входит в альянс.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве их назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, при этом в Кремле не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.