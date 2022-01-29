Глава Пентагона обсудил с французской коллегой ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обсудили в пятницу по телефону ситуацию вокруг Украины и укрепление НАТО. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

По его словам, Остин и Парли "высказали опасения относительно эскалации со стороны России на границе Украины и в Белоруссии и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины". "Они также обсудили сохраняющуюся необходимость того, чтобы союзники по НАТО демонстрировали единство и укрепляли альянс перед лицом возможной российской агрессии", - говорится в документе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.