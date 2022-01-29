Гуайдо заявил об интересе к диалогу с властями Венесуэлы

ГАВАНА, 29 января. /ТАСС/. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил в пятницу о заинтересованности в возобновлении переговоров с властями республики, которые проходили в Мексике и были прерваны.

"Мы подтверждаем нашу позицию и позицию наших международных союзников относительно скорейшего возвращения к [переговорному] процессу в Мексике для достижения всеобъемлющего соглашения, - написал политик в "Твиттере". - Отказ от возобновления [переговорного] процесса вызовет усиление международного давления на диктатуру".

В середине января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что надеется на возобновление переговоров с оппозицией.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали в августе 2021 года в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. Позднее Мадуро заявил об отказе от дальнейших переговоров с оппозицией до тех пор, пока США не ответят за похищение гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба. Он был задержан в Кабо-Верде и экстрадирован в США, где обвиняется в отмывании бюджетных средств Венесуэлы через структуры в США. Каракас выразил протест по поводу его ареста, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Несмотря на приостановку переговоров, оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" приняла участие в региональных выборах, которые прошли в Венесуэле 21 ноября прошлого года. Политические оппоненты Мадуро получили губернаторские посты в четырех из 23 штатов.