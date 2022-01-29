Токаев: аэропорт в Алма-Ате захватили, чтобы обеспечить проход прилетевших боевиков

НУР-СУЛТАН, 29 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что участники массовых беспорядков в начале января захватили аэропорт Алма-Аты, чтобы провести через него прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков.

"Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - сказал Токаев в интервью республиканскому телеканалу "Хабар-24", отрывок из которого показали в субботу.

Президент отметил, что тех, кто во время беспорядков руководил атаками на административные здания, интересовали досье на сотрудников правоохранительных органов. "Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа", - подчеркнул глава государства.

Полная версия интервью президента Казахстана выйдет в субботу в 20:00 (17:00 мск) на телеканалах "Хабар" и "Хабар-24".