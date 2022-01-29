В парламенте Италии начался восьмой тур голосования на выборах президента

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Восьмой тур голосования на выборах президента начался в субботу на совместном заседании палат итальянского парламента. По данным газеты Corriere della Sera, он завершится переизбранием действующего президента Серджо Маттареллы.

Как сообщили главы парламентских фракций, 80-летний Маттарелла, который ранее указывал на нежелательность своего переизбрания, согласился остаться на посту.

Переизбрание Маттареллы предполагает, что премьер-министр Марио Драги, которого также прочили на президентский пост, останется во главе правительства.

Ранее политические партии, входящие в правящее большинство, согласовали переизбрание Серджо Маттареллы.

Седьмой тур голосования завершился безрезультатно. Для избрания президента необходимо преодолеть порог в 505 голосов (абсолютное большинство от 1 009 выборщиков).

Президент республики, избираемый на семилетний срок, исполняет обычно представительскую функцию, выступает гарантом конституции и национального единства. В случае возникновения правительственного кризиса он принимает решения о путях выхода из него, включая роспуск парламента и объявление досрочных выборов.