Рикарда Ланг и Омид Нурипур стали новыми сопредседателями партии "зеленых" в ФРГ

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Рикарда Ланг и Омид Нурипур избраны новыми сопредседателями германской партии "Союз-90"/"зеленые". Трансляция партийного съезда, проходящего в онлайн-формате, ведется в субботу на сайте политического объединения.

Ланг, которая была единственной женщиной, баллотировавшейся на пост председателя "зеленых", получила 75,9% голосов, Нурипур набрал 82,6%. Окончательные результаты голосования будут утверждены через две недели, после чего новые сопредседатели официально вступят в должность, сменив во главе партии министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок и вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

На прошедших 26 сентября 2021 года выборах в Бундестаг "зеленые" заняли третье место с 14,8% голосов. Победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. В Бундестаг нового созыва также прошли либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%.

В настоящее время в Германии правит коалиция в составе СДПГ, "зеленых" и свободных демократов, так называемая коалиция "Светофор".