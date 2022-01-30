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Аргентина осудила развертывание Великобританией системы ПВО на Фолклендах

По данным министерства иностранных дел, Лондон разворачивает на островах комплекс Sky Sabre

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 января. /ТАСС/. Власти Аргентины выразили протест в связи с развертыванием Великобританией системы ПВО на спорных Мальвинских (Фолклендских) островах. Соответствующее заявление опубликовало в субботу министерство иностранных дел южноамериканской республики.

"Аргентинская Республика категорически не приемлет новое развертывание британских вооружений на Мальвинских островах", - говорится в тексте.

По данным ведомства, Великобритания разворачивает на островах комплекс ПВО Sky Sabre. "Речь идет об очередной неоправданной демонстрации силы и намеренном уклонении от призывов, звучавших в многочисленных резолюциях ООН и других международных организаций, которые призывают как Аргентину, так и Великобританию возобновить переговоры", - добавил МИД.

Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за 2,5 месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.

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АргентинаВеликобритания
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