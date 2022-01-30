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Талибы назначили заминистра сельского хозяйства генпрокурором Афганистана

Речь идет о Шамсуддине Шариати

ТАСС, 30 января. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило заместителя министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Шамсуддина Шариати генеральным прокурором страны. Об этом сообщил в воскресенье второй заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном кабмине Инамулла Самангани.

"Бывший заместитель министра сельского хозяйства Шариати назначен на пост генерального прокурора указом верховного лидера "Талибан" (Хайбатуллы Ахундзады)", - отметил Самангани, слова которого привел афганский телеканал Ariana News.

Шариати - уроженец провинции Бадахшан. До занятия должности в министерстве сельского хозяйства он был "губернатором" от талибов в провинциях Пактия и Майдан-Вардак.

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