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Ситуация на Корейском полуострове
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США обсудят с Южной Кореей и Японией реакцию на ракетные пуски КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей и Японией обсудят варианты ответа на пуски ракет КНДР. Об этом заявила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала ABC.

"Соединенные Штаты ввели односторонние санкции в отношении КНДР в последние несколько недель, и мы продвигали санкции по линии Совета Безопасности [ООН]. Я буду обсуждать с нашими коллегами из Южной Кореи и Японии, которые также оказались под угрозой в связи с произошедшим, другие варианты ответа [на ракетные пуски]", - сказала она.

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ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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