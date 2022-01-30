Сирийский военный ранен в результате обстрела боевиков

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сирийский военнослужащий получил ранение в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела террористами. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе Руайха, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).