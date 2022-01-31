Партия премьера Португалии получила большинство кресел в парламенте по итогам выборов

МАДРИД, 31 января. /ТАСС/. Социалистическая партия премьер-министра Португалии Антониу Кошты победила на прошедших в воскресенье досрочных выборах в парламент страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные Министерства внутренней администрации Португалии после обработки 99,13% бюллетеней.

По его информации, политическая сила получила 117 из 230 мандатов в Собрании республики (однопалатный парламент). За ней следует Социал-демократическая партия, которую возглавляет Руй Риу. Ей досталось 71 место. Правая партия "Хватит" получила 12 кресел.

Изначально волеизъявление было запланировано на 2023 год. Тем не менее 4 ноября прошлого года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы в стране. Данное решение главы государства было принято после того, как в конце октября 2021 года парламент страны не поддержал проект бюджета Португалии на 2022 год, который представило правительство. Социалистической партии Кошты, которая не обладала абсолютным большинством в Собрании республики, было необходимо, чтобы парламентарии от других партий либо поддержали проект, либо воздержались при голосовании.