Встреча глав внешнеполитических ведомств Quad пройдет в Мельбурне в середине февраля

СИДНЕЙ, 31 января. /ТАСС/. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии, участников Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), пройдет в австралийском Мельбурне в середине февраля. Как сообщила в понедельник глава МИД Австралии Марис Пейн, на переговорах будут обсуждаться вопросы безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как отметила глава австралийского внешнеполитического ведомства, предстоящая встреча станет "очередной демонстрацией усилий правительства [Скотта] Моррисона (премьер-министр Австралии - прим. ТАСС) в деле <…> углубления партнерских отношений во времена стратегической конкуренции в регионе и активизации угроз либеральному международному порядку". "Мы остаемся жизненно важной сетью либеральных демократий, сотрудничающих, чтобы обеспечить странам региона стратегическую свободу, уделяя особое внимание практическим шагам по укреплению устойчивости и суверенитета всех государств. Я с нетерпением жду возможности поприветствовать своих коллег - министров иностранных дел в Австралии", - сказала Пейн в интервью газете "Острэлиан".

Как ожидается, министры иностранных дел Индии и Японии Субраманьям Джайшанкар и Ёсимаса Хаяси присоединятся к своим коллегам из США и Австралии в Мельбурне на двухдневном саммите, на котором также будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, вопросы морской безопасности стран региона, сохранение их территориальной целостности и устойчивости перед лицом киберугроз. Также планируется, что все министры и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречи с премьер-министром Австралии.

Глава австралийского ведомства, которая будет принимать встречу, заявила, что переговоры "еще раз подчеркнут, какое важное значение имеет стратегический вызов Китая для всех участников партнерства", и позволят обсудить развитие нового стратегического партнерства AUKUS (военное стратегическое партнерство, созданное в сентябре 2021 года Австралией, Великобританией и США).

Четырехсторонний диалог по безопасности был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств четырех стран прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит Quad. В связи с пандемией он был устроен в виртуальном формате. В сентябре 2021 года в Вашингтоне был организован первый очный саммит объединения.