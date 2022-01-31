Эксперт считает, что дипломатия позволила снизить напряженность на границе РФ с Украиной

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, полномочия к которому перейдут в феврале, полагает, что дипломатические усилия уже привели к некоторому снижению напряженности на границе России с Украиной. Такое мнение он выразил в интервью, опубликованном в понедельник в газетах Rheinische Post и General-Anzeiger.

Хойсген пояснил, что дипломатия уже показала первые успехи в вопросах урегулирования кризиса на границе РФ и Украины. "Чуть менее агрессивная риторика исходит из России. Однако опасность еще не миновала", - утверждает он.

Вместе с тем эксперт призвал Евросоюз и Североатлантический альянс к сплоченности в нынешней ситуации, сложившейся вокруг Украины. "Единство - это мощный способ произвести впечатление на Россию. Вот почему страны НАТО и ЕС должны держаться вместе", - заключил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.