Высокопоставленный чиновник в Гонконге ушел в отставку из-за нарушения мер против COVID-19

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 января. /ТАСС/. Секретарь (министр) по внутренним делам Гонконга Каспар Цуй в понедельник подал в отставку на фоне скандала с нарушением им и целой группой других чиновников местной администрации мер против распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.

"Будучи одним из руководителей противоэпидемической борьбы, я подал не лучший пример во время недавней вспышки инфекции. Я принял неверное решение посетить банкет 3 января и вел себя неподобающе. Я беру ответственность за свои действия и ухожу в отставку", - заявил министр.

Каспар Цуй и еще 15 чиновников, включая комиссара полиции, директора иммиграционной службы, главу Независимой комиссии по борьбе с коррупцией, а также группа из 20 законодателей в частном порядке посетили банкет по случаю дня рождения гонконгского депутата Всекитайского собрания народных представителей. На этом массовом мероприятии, которое прошло в ресторане с нарушением мер против распространения коронавируса, как выяснилось, присутствовала гостья, у которой диагностировали ковид.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам подвергла резкой критике официальных лиц за "гуляния" на вечеринке, после которой их пришлось отправить на карантин. Она поручила начать дисциплинарное расследование в отношении нарушителей и особенно раскритиковала поведение 44-летнего Каспара Цуя. Он стал самым высокопоставленным чиновником, вовлеченным в скандал, пробыл на банкете дольше всех, где находился без защитной маски.