МИД Испании: НАТО необходимо обратить внимание на потенциальные угрозы на южном фланге

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Испания считает, что НАТО не следует пренебрегать южным флангом, несмотря на концентрацию внимания на Восточной Европе и Черноморском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес в размещенном в понедельник интервью газете Financial Times.

Нестабильность к югу от Средиземного моря поставит, по его словам, под угрозу поставки энергоносителей и увеличит незаконную миграцию в Европу. "Средиземноморье, Магриб, Сахель и страны Африки к югу от Сахары жизненно важны для НАТО и Европы, - отмечает глава внешнеполитического ведомства. - Мы говорим о подходе [возможного изменения реагирования на угрозы] на 360 градусов".

"НАТО следует подумать, какой будет ее роль" в регионе, и определить курс в этой части планеты, подчеркнул министр. Иначе любые намерения действий будут "просто лозунгом", сказал он.

Этот вопрос, как указывает издание, "стоит особенно остро для Испании, которая зависит от Алжира в отношении поставок газа и от Марокко в плане контроля над незаконной миграцией, а также глубоко обеспокоена вылазками исламистских группировок в районе Сахеля".

Ситуация в этом регионе, по оценке министра, "очень нестабильная, и мы видим появление там все новых военных режимов". В Сахеле по-прежнему существуют "все виды незаконной торговли: оружием, людьми, наркотиками", добавил Альбарес.