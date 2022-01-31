СМИ: израильские ВВС нанесли удары по позициям шиитских отрядов к северу от Дамаска

БЕЙРУТ, 31 января. /ТАСС/. Самолеты израильских ВВС атаковали в понедельник к северо-востоку от Дамаска позиции и склады с оружием, принадлежащие отрядам шиитской партии "Хезболлах". Как передал вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, авиаударам подверглись наземные цели в окрестностях города Эль-Кутейфа в горной местности Каламун.

По его информации, находящиеся на месте очевидцы слышали по меньшей мере пять мощных взрывов. Шиитские бойцы, которые воюют на стороне сирийской армии, понесли потери.

Ранее представитель командования ВС Сирии сообщил, что Израиль нанес в 03:05 по местному времени (04:05 мск) ракетные удары по ряду целей на подступах к Дамаску. В заявлении, переданном агентством SANA, говорилось, что "сирийские средства ПВО отразили агрессивное нападение противника, часть выпущенных ракет была уничтожена".

Израильские ВВС совершили атаку из воздушного пространства Ливана, удары наносились со стороны Райяка, где находится военный аэродром. В результате агрессии нанесен ограниченный материальный ущерб, отмечалось в заявлении.

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался в понедельник комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах в районе Дамаска в Сирии.

3 ноября прошлого года израильские самолеты атаковали наземные цели в районе Закия близ сирийской столицы. 30 октября ударам израильских ВВС подверглись оружейные склады "Хезболлах" в районе Кудсия на северо-западе города. Тогда, по сведениям Al Hadath, погибли пять шиитских бойцов. Среди сирийских военнослужащих получили ранения двое солдат.