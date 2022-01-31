Грузия купит у США новую партию противотанковых комплексов Javelin на $30 млн

ТБИЛИСИ, 31 января. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Грузии по итогам заседания кабмина.

"С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin. Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии систем Javelin на $30 млн", - сказано в сообщении.

Правительство Грузии планирует купить оружие в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета, добавили в пресс-службе.

Впервые Госдеп США в 2017 году одобрил продажу Грузии 410 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin и 72 командно-пусковых установок, в том числе двух командно-пусковых блоков за $75 млн. Поставки начались в январе 2018 года и завершились в 2019 году.

Страны сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в сфере обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В 2016 году в Тбилиси был подписан меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности.