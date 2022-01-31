Министр обороны Украины уверен, что признаков возможного вторжения РФ на сегодня нет

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников не считает, что на сегодняшний день присутствуют какие-либо признаки ожидаемого Западом вторжения России на украинскую территорию.

"По состоянию на сегодняшний день ударная группировка Вооруженными силами Российской Федерации не образована. Любой эксперт военного дела скажет, что у ударной группировки несколько признаков. Таких признаков сегодня в совокупности нет", - сказал Резников в опубликованном в понедельник интервью издании "Левый берег".

При этом он отметил, что "это не значит, что они (признаки - прим. ТАСС) не могут явиться завтра, если будет соответствующее решение в Кремле". "Оно может быть образовано, их потенциал дает возможность образования ударной группировки, но со временем. И мы точно увидим, что происходят определенные события, демонстрирующие начало образования возможной ударной группировки. Мы будем это понимать заранее. По состоянию на сегодняшний день ситуация ничем не отличается от весеннего (в 2021 году - прим. ТАСС) обострения", - уточнил Резников.

Министр также подтвердил, что у Запада и Украины одинаковые данные о количестве военных и вооружения РФ вблизи украинской границы, но разные оценки ситуации. "Данные у нас одинаковые. Оценки действительно разные", - сказал министр. По его словам, он каждый день, "а иногда и несколько раз в день" обсуждает ситуацию с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и Генеральным штабом. Кроме того, отметил министр, проходят встречи в Совете национальной безопасности и обороны с участием представителей разведки, Министерства внутренних дел, Пограничной службы, Нацгвардии. "Смотрим со всех сторон", - заверил Резников.

Он привел данные Киева о количестве российских сил вдоль границ Украины. "Мы говорим об условных 110 тыс. наземного компонента, если речь идет о количественном составе именно воинов Вооруженных сил РФ. Если добавить воздушную и морскую компоненту, будет не более 120-125 тыс. вдоль всей границы Украины <...>. Еще раз повторяю: цифры те же, что и весной 2021-го", - подчеркнул Резников.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении РФ на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Прошло несколько раундов переговоров, на личной встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД РФ Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.