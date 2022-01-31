Талибы опровергли утверждение ООН об убийстве более ста чиновников экс-правительства

ТЕГЕРАН, 31 января. /ТАСС/. Представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид отверг утверждения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что талибы виновны в убийстве более ста членов бывшего афганского правительства. Об этом он написал в понедельник в Twitter.

"Утверждение генерального секретаря ООН <...> о том, что сто членов бывшего правительства были убиты с момента прихода к власти в Афганистане "Исламского эмирата" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС), неверно. После объявления амнистии никому не позволено причинять вред кому-либо", - указал он. Муджахид отметил, что, "если подобные инциденты и происходили из-за личной мести, [власти талибов] провели расследование и наказали виновных".

Представитель движения, однако, в своем заявлении в Twitter ошибся с именем генсека ООН, указав предыдущего руководителя организации Пан Ги Муна.

Как ранее сообщило агентство AFP, в докладе Гутерриша отмечается, что талибы и их союзники обвиняются в убийстве более ста бывших членов афганского правительства и представителей сил безопасности, а также афганцев, которые сотрудничали с иностранцами. Эти данные якобы получены через сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.