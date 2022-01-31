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СМИ: аравийская коалиция уничтожила установку хуситов для запуска баллистических ракет

Незадолго до этого мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" сообщили о новой атаке на территорию ОАЭ с применением баллистических ракет и беспилотников

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция уничтожила в Йемене установку для запуска баллистических ракет, которая принадлежала мятежникам-хуситам из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление альянса.

"Установка для запуска баллистических ракет уничтожена в йеменской провинции Эль-Джауф [на северо-западе страны]", - подчеркивается в сообщении коалиции.

Незадолго до этого хуситы проинформировали о новой атаке на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с применением баллистических ракет и беспилотников. Между тем в ночь на понедельник Минобороны ОАЭ заявило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты хуситов, обломки которой упали за пределами населенных пунктов, не причинив вреда.

17 января представители "Ансар Аллах" обстреляли беспилотниками и баллистическими ракетами инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби, а также строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ, в результате чего погибли четыре человека.

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