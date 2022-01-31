В ДНР считают, что Германия решила выйти из "смертоносной игры" Запада в Донбассе

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Отказ руководства Германии от поставок летального оружия Киеву свидетельствует о желании Берлина откреститься от преступлений украинской власти, совершенных в Донбассе под руководством западных кураторов, и планов США развязать войну. Такое мнение высказал в понедельник руководитель центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов.

"Политические заявления германских властей на фоне происходящих геополитических событий - это попытка откреститься от всех преступлений, которые за последние восемь лет совершила постмайданная Украина под руководством западных "партнеров", - рассказал Муратов Донецкому агентству новостей. - Власти Германии понимают, что США хотят развязать большую войну в Европе против России. Отказываясь снабжать Украину вооружением, ФРГ выходит из опасной и смертоносной игры американо-британского содружества".

По его словам, Берлин пытается создать имидж миротворца на фоне накачки оружием Украины со стороны США и Великобритании, а также саботажа Киевом выполнения минских соглашений, гарантом которых среди прочих является Германия.

С начала текущего года США и Великобритания отправили на Украину уже несколько самолетов с современным летальным оружием и планируют поставлять его дальше. Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. В апреле того же года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны силовой операции, которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.