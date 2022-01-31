В ХДС Германии призвали сохранять открытыми каналы диалога с Россией

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Норберт Рётген выступил в поддержку курса действующего правительства ФРГ на отказ от предоставления Украине летального оружия, поскольку, по его мнению, за это придется заплатить слишком высокую цену. Такое мнение он высказал в понедельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Поставлять оружие для обороны Украине - здесь не возразишь", - заметил политик, сразу же указав на то, что в таком случае будут нарушены каналы диалога с Москвой, которые существуют у Берлина. "Я думаю, что это аргумент, чтобы сказать - за это слишком высокая цена. Никому не будет это полезно. Поэтому такая политика [отказа от предоставления оружия] правильна", - считает Рётген.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". Ни в правящей Социал-демократической партии Германии, ни в ХДС до сих пор нет единства по вопросу поставок оружия Киеву.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.