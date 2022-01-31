СМИ: в Иране неизвестный совершил вооруженное нападение на объект КСИР

ТЕГЕРАН, 31 января. /ТАСС/. Вооруженное нападение совершено неизвестным на здание, где расположена региональная пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), в городе Сераван на юго-востоке Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство ISNA.

По данным агентства, офицеры, находившиеся в здании, дали нападавшему решительный отпор. Боевик был убит. Ранение получил один из местных мирных жителей.

Город Сераван расположен в провинции Систан и Белуджистан, которая является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном, и большая часть наркотрафика из-за границы, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, здесь действует ряд сепаратистских и исламистских группировок.