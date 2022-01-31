Глава МИД Украины анонсировал две недели интенсивной дипломатии

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министры трех государств будут одновременно находиться на этой неделе с визитами на Украине. Соответствующее сообщение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы размещено в понедельник на сайте ведомства.

"Украинская дипломатия работает над поддержанием высокой интенсивности дипломатических переговоров и присутствия иностранных чиновников высокого ранга в стране как фактора снижения угроз безопасности. Только на этой неделе в Киеве будут одновременно находиться с визитами премьер-министры трех государств", - отметил Кулеба, уточнив, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.

"За неделю состоится визит на Украину моих коллег из Германии и Франции. Они, в частности, совершат поездку в Донбасс. Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война, что такое человеческие проблемы, с которыми люди там сталкиваются", - подчеркнул Кулеба.

Он также анонсировал ряд телефонных разговоров и онлайн-встреч. "У нас будут две очень насыщенные дипломатические недели", - сказал министр.