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Кризис на Украине

Премьер Чехии встретился с послом Украины по ситуации на российско-украинской границе

Как заявил Петр Фиала, он заверил украинскую сторону, что Прага поддерживает Киев

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретился с послом Украины в республике Евгением Перебийнисом для обсуждения ситуации на российско-украинской границе. Об этом глава правительства написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Я встретился с украинским послом Евгением Перебийнисом, чтобы вместе обсудить отношения наших стран и кризис на украинско-российской границе, - отметил Фиала. - Господина посла я заверил, что Чехия полностью поддерживает Украину и отвергает любые формы российской агрессии против его страны".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаЧехияРоссияКризис на УкраинеФиала, Петр
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