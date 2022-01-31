В Швеции задержали запускавшего беспилотник над королевским дворцом

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Шведская полиция задержала в воскресенье 40-летнего мужчину, который запускал беспилотный летательный аппарат над королевским дворцом под Стокгольмом. Об этом сообщила в понедельник газета Aftonbladet. По ее утверждению, задержанный может быть гражданином России.

Дворец Дроттнингхольм, который является резиденцией короля, - особо охраняемый объект. Полеты беспилотников над ним и прилегающей к нему территорией запрещены.

В свою очередь агентство ТТ проинформировало, что полиция не подтвердила гражданство мужчины и не сообщила, находится ли он все еще под стражей.