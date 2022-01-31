Источник: созыв заседания по Украине поддержали не все члены СБ ООН

ООН, 31 января. /ТАСС/. Созыв заседания Совета Безопасности ООН по Украине, которое намечено на 18:00 мск, поддержали не все его члены. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации.

"Поддержали не все", - сказал он. Собеседник не уточнил, кто именно выступил против.

Для окончательного согласования проведения встречи в таком случае могут быть проведены закрытые консультации перед ее началом или процедурное голосование в начале заседания. В последнем случае за проведение совещания должны высказаться не менее девяти из 15 членов Совбеза.