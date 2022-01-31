Байден: США на заседании СБ ООН представили "всю суть российской угрозы" Украине

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники продолжают готовиться ко всем вариантам развития событий в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Если Россия искренне настроена на то, чтобы решать беспокоящие обе стороны вопросы в сфере безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если РФ вместо этого предпочтет отказаться от дипломатии и напасть на Украину, Россия понесет ответственность и столкнется с <...> серьезными последствиями. США, наши партнеры и союзники продолжают готовиться к любому сценарию", - говорится в письменном заявлении Байдена, распространенном в связи с проведением заседания СБ ООН по Украине.

США на заседании СБ ООН представили "всю суть российской угрозы" суверенитету и территориальной целостности Украины, заявил Байден.