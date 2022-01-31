Постпред Китая при ООН: в ситуации вокруг Украины необходима "спокойная дипломатия"

ООН, 31 января. /ТАСС/. Китай не усматривает угрозу международному миру и безопасности в нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил в понедельник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Китай не может солидаризоваться с этой точкой зрения", - заявил дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном рассмотрению ситуации вокруг Украины. Это совещание проводится по инициативе США. Вашингтон утверждает, что положение вокруг Украины представляет угрозу международному миру и безопасности.

"Россия неоднократно заявляла, что не имеет планов начинать какие-либо военные действия, - напомнил Чжан Цзюнь. - А Украина ясно дала понять, что ей не нужна война". "Что в таких обстоятельствах является основной для обеспокоенности страны (то есть США - прим. ТАСС), чтобы настаивать на том, что возможна война?" - спросил в связи с этим постпред КНР. "Что нам срочно необходимо сейчас, так это тихая дипломатия, а не мегафонная дипломатия", - подчеркнул дипломат.