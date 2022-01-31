Канада ввела санкции в отношении еще нескольких чиновников Мьянмы

ОТТАВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство Канады расширило санкционный список по Мьянме, добавив в него трех физических лиц. Об этом в понедельник сообщил МИД страны.

"После сообщений о вопиющих нарушениях гуманитарного права, эскалации насилия и отсутствии значимого прогресса в мирном урегулировании Канада предпринимает скоординированные действия со своими международными партнерами и союзниками, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в Мьянме", - говорится в заявлении ведомства. В МИД уточнили, что в списки добавлены еще три чиновника. Всего в канадском списке по Мьянме теперь 73 физических лица и 58 организаций.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в Канаде и запрет для канадских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня.

Военное командование Мьянмы 1 февраля прошлого года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.