Кулеба: Киев хочет детальной информации об отводе в России части войск Западного округа

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет получить более детальную информацию об отводе в России части войск Западного военного округа.

"Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В целом на данный момент недоверие к действиям, словам России сохраняется", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, говоря о заявлении России об отводе части войск Западного военного округа.

"С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, на данный момент точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации. То есть надо смотреть на это комплексно, мало сказать, что "мы кого-то, что-то отводим", - отметил Кулеба.

29 января пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что войска "выполнили в полном объеме" все задачи и возвращаются в места базирования.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.