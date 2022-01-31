Министр обороны Канады и секретарь Совбеза Украины обсудили обстановку на границе с РФ

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Министр национальной обороны Канады Анита Ананд в рамках визита на Украину встретилась с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексеем Даниловым. Стороны обсудили обстановку на украинско-российской границе, в том числе в контексте предстоящих российско-белорусских учений, сообщила пресс-служба СНБО на своем официальном сайте в понедельник.

"Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию в мире и регионе с точки зрения эскалации российской гибридной агрессии, в частности, в связи с предстоящим проведением совместных российско-белорусских военных учений вблизи границ Украины (имеется в виду запланированная на февраль проверка сил реагирования Союзного государства - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Данилов назвал сложной ситуацию на украинско-российской границе, однако подчеркнул, что Украина готова "к любому развитию событий". Кроме того, он обвинил Россию в намерении осуществить внутреннюю дестабилизацию на Украине. По его словам, для противодействия якобы "гибридной агрессии РФ" Киев нуждается "в оружии для защиты", в том числе и из Канады.

В ответ Ананд, как сообщили в украинском ведомстве, заверила, что "Канада поддерживала и будет поддерживать Украину".

Отмечается, что в ходе переговоров стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества в сфере кибербезопасности и вопросах развития национальной системы устойчивости, задачей которой является реакция на угрозы природного, техногенного, социального или военного характера.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.