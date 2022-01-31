Постпред Украины при ООН заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

ООН, 31 января. /ТАСС/. Украинский лидер Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Мой президент подтвердил недавно, что готов встретиться с российским коллегой", - напомнил Кислица. "Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры, а не стягивать войска к границам с Украиной и запугивать украинский народ", - утверждал постпред.

Зеленский сообщил 10 декабря, что не исключает прямых переговоров с Путиным. Ранее российский лидер, комментируя слова Зеленского о готовности к личному контакту, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем вокруг Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.