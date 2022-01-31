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Представитель Джонсона заявил, что разговор британского премьера с Путиным могут перенести

Беседа может состояться 1 февраля, заявил Макс Блейн
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/NEIL HALL/POOL
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/NEIL HALL/POOL

ТАСС, 31 января. Разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина, который ожидается в понедельник, может быть перенесен на вторник, 1 февраля. Как сообщает агентство Bloomberg, об этом заявил репортерам представитель Джонсона Макс Блейн.

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Его цитат агентство не привело. Ранее представитель канцелярии британского премьера сообщил, что в понедельник Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным, а на следующий день совершить визит на Украину, в ходе которого планируется его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияДжонсон, Борис
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