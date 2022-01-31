Постпред заявил, что Украина выступает за дипломатическое урегулирование напряженности

ООН, 31 января. /ТАСС/. Украина выступает не за военное, а за дипломатическое урегулирование напряженности у своих границ и призывает страны ООН занять аналогичную позицию. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по итогам заседания Совета Безопасности всемирной организации.

"Согласно инструкциям моего правительства, я заявил, что атака на территории, не находящиеся под нашим контролем, не входит в наши планы", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Я хочу, чтобы все члены Совета Безопасности, все члены ООН заняли ответственные позиции. В интересах всех предотвратить войну, точнее, возобновление активной фазы военной агрессии", - добавил Кислица.

Украинский дипломат также прокомментировал, насколько неизбежным ему кажется "российское вторжение" на Украину. "Если мы посмотрим дипломатический словарь, то у термина imminent есть значения - нависающий, надвигающийся, а только потом - неизбежный. Нам надо работать, чтобы остались первые два значения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов после заседания Совета Безопасности по Украине", - добавил он.

На вопрос о том, удовлетворен ли он итогами встречи, украинский дипломат отвечать не стал. "Удовлетворены ли вы многими вещами вокруг вас? Нет, не удовлетворены. И это хорошо, это толкает нас к новым достижениям", - ответил он обратившемуся с соответствующим вопросом журналисту.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.