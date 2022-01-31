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Санкции в отношении России
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В Госдепе заявили, что США не намерены заранее раскрывать суть санкций против РФ

Вашингтон не хочет дать Москве возможность подготовиться

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Администрация США не намерена заранее раскрывать суть всех санкций, которые могут ввести против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины, чтобы не дать Москве возможность подготовиться и смягчить воздействие данных рестрикций. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнерами", - отметил Прайс. "Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций", - пояснил он.

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УкраинаСШАРоссияСанкции в отношении России
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