Замгоссекретаря США обсудила с главой МИД Румынии противостояние "агрессии РФ"

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман провела в понедельник телефонный разговор с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску и обсудила с ним противостояние "агрессии России на восточном фланге НАТО". Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Шерман и Ауреску "подтвердили важность стратегического партнерства США и Румынии с целью противостояния общим угрозам и вызовам, в особенности перед лицом агрессии России на восточном фланге НАТО". Они "согласились сотрудничать по вопросам безопасности в Черном море и оставаться едиными перед лицом агрессии России", утверждается в документе.

"Первый заместитель госсекретаря и министр иностранных дел подчеркнули нашу прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил также Прайс.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал заявления президента США Джо Байдена, который говорил о возможности увеличения американского военного присутствия на восточном фланге НАТО, в том числе в Румынии, в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал в понедельник, что США обсуждают со своими европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на территорию государств восточного фланга альянса, однако окончательного решения на этот счет в настоящий момент нет.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.