Байден уведомил Конгресс о планах включить Катар в число основных союзников США вне НАТО

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своих планах предоставить Катару статус основного союзника страны вне НАТО. Соответствующее письмо опубликовано в понедельник на сайте Белого дома.

В документе констатируется, что Байден намерен сделать это "в знак признания многолетнего вклада Катара в осуществляемые под руководством США усилия в сфере ответственности Центрального командования Вооруженных сил США". Кроме того, в письме отмечается, что "углубление двустороннего сотрудничества с Государством Катар в сфере обороны и безопасности" соответствует интересам Вашингтона. В зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США входит Ближний Восток.

Ранее в понедельник Байден на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Вашингтоне заявил, что намерен включить страну в число основных союзников США вне НАТО. Американский лидер отметил, что это "будет отражать важность отношений" между двумя государствами.