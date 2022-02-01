СМИ: США давят на Бразилию, добиваясь отмены визита Болсонару в Москву

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 февраля. /ТАСС/. Власти США оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмены запланированного на февраль визита ее президента Жаира Болсонару в Москву. Об этом пишет в понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в МИД страны.

Как уточняет издание, цель таких усилий Вашингтона заключается в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. По сведениям газеты, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что "Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права". Ее источники отмечают, что такая позиция Вашингтона была обозначена в ходе телефонного разговора главы госдепартамента Энтони Блинкена с бразильским коллегой Карлусом Франсой 30 января.

В администрации Байдена, по данным издания, считают, что отмена визита продемонстрировала бы Путину, что он "столкнется с дипломатической изоляцией, если не произойдет сокращение военного присутствия у украинских границ". Такой же сигнал, по ее информации, был дан Аргентине, президент которой Альберто Фернандес посетит Россию на этой неделе.

МИД Бразилии, по данным газеты, в свою очередь убеждает американских коллег, что визит Болсонару в Москву стоит рассматривает вне геополитического контекста, а тематика переговоров продиктована "обширной двусторонней повесткой российско-бразильских отношений".

Сам Болсонару в понедельник подтвердил, что в ходе предстоящего в феврале визита в Россию не собирается поднимать вопрос об обострении отношений Москвы и НАТО вокруг Украины. В последнее время в ряде бразильских СМИ появились публикации, содержащие критику в адрес Болсонару в связи с его планами посетить Россию. В посольстве США в Бразилиа "Фолье ди Сан-Паулу" подтвердили позицию Госдепа, который считает, что "США, Бразилия и другие демократические государства несут ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должны доносить это послание до России при любой возможности".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на территорию Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.