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Политический кризис в Мьянме

Япония резко раскритиковала ситуацию в Мьянме по случаю годовщины военного переворота

В МИД страны подчеркнули, что Токио продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом и странами АСЕАН

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии подвергло резкой критике ситуацию в Мьянме и призвало мьянманских военных немедленно остановить насилие в стране и освободить всех задержанных. Об этом говорится в опубликованном во вторник по случаю годовщины военного переворота в Мьянме заявлении МИД Японии.

"Япония в очередной раз решительно призывает военных Мьянмы принять конкретные действия - немедленно остановить насилие, освободить задержанных и оперативно восстановить демократическую систему Мьянмы", - говорится в сообщении. Японское внешнеполитическое ведомство подвергло "решительной критике ситуацию в Мьянме, где применение насилия привело к большому числу смертей, несмотря на последовательные призывы к сдержанности со стороны международного сообщества". Японский МИД подчеркнул, что Токио продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом и странами АСЕАН, направленное на улучшение ситуации в Мьянме, а также продолжит оказывать народу Мьянмы гуманитарную помощь.

Военное командование Мьянмы 1 февраля прошлого года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.

Теги
ЯпонияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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