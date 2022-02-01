Канада выступает за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Канады выступают за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, выступая в национальном парламенте.

"Мы абсолютно привержены дипломатическому решению [ситуации]", - сказала она. При этом министр подчеркнула, что страны Запада едины и "любая последующая агрессия [РФ] будет иметь последствия, в том числе скоординированные с нашими союзниками экономические санкции".

Жоли уклонилась от прямого ответа на вопрос одного из депутатов по поводу поставок летального вооружения Украине. Глава МИД отметила, что Канада с 2014 года обучила более 30 тыс. украинских военных и в самое ближайшее увеличит контингент своих военных инструкторов в этой стране с 200 до 260 человек, а в дальнейшем - до 400 специалистов. Кроме того, Оттава в середине января предоставила Киеву кредит в размере 120 млн канадских долларов ($96,2 млн) на поддержку экономической устойчивости Украины и проведение реформ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.