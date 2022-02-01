Yomiuri: президент США планирует посетить Японию во второй половине мая

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует во второй половине мая этого года посетить с официальным визитом Японию. Об этом во вторник сообщила японская газета Yomiuri.

По данным правительственных источников издания, стороны уже приступили к согласованию точных сроков этого визита. Отмечается, что поездка Байдена будет приурочена к встрече лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Япония, США, Индия и Австралия), о проведении которой на территории Японии в первой половине этого года ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида. По данным газеты, американский президент в ходе своей поездки в Японию также планирует посетить Южную Корею. Визит Байдена в Японию станет первым с момента вступления в должность президента и первым визитом американского лидера в эту страну с мая 2019 года.

Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония, был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств четырех стран прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит Quad. В связи с пандемией он был устроен в виртуальном формате. В сентябре 2021 года в Вашингтоне был организован первый очный саммит объединения.