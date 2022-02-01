Несколько стран призвали укрепить усилия по урегулированию кризиса в Мьянме

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно поддержать усилия по обеспечению справедливости для народа Мьянмы, привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека и прекратить любую помощь военным, захватившим власть в стране, и их представителям. Призыв к этому содержится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Австралии, Албании, Великобритании, Евросоюза, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Корея и США, опубликованном во вторник по случаю годовщины военного переворота в Мьянме.

"Мы вновь призываем все стороны к немедленному прекращению насилия и конструктивному диалогу для мирного урегулирования кризиса. Мы также еще раз призываем военный режим [в Мьянме] немедленно отменить режим чрезвычайного положения, обеспечить беспрепятственный доступ в страну для гуманитарных организаций и помощи, освободить всех незаконно задержанных, в том числе иностранцев, и оперативно восстановить демократические процессы в Мьянме", - указано в заявлении, опубликованном на сайте МИД Австралии.

Также страны выступили с резким осуждением нарушений прав человека, в том числе в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств. "Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с достоверными сообщениями о пытках, сексуальном и гендерном насилии <…> и настоятельно призываем военных Мьянмы режим обеспечить быстрый, полный и беспрепятственный доступ в страну для гуманитарных миссий, в том числе для проведения вакцинации [населения] против COVID-19", - отмечается в документе.

Главы внешнеполитических ведомств призвали международное сообщество поддержать усилия по урегулированию кризиса и восстановлению справедливости в Мьянме, а также продолжать оказывать поддержку народу этой страны.

Военное командование Мьянмы 1 февраля прошлого года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.