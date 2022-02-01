Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 16 чиновников Мьянмы

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии расширили санкционный список по Мьянме, включив в него 16 сотрудников государственной администрации, в том числе ряд министров нового правительства страны. Об этом во вторник сообщила глава МИД Нанаия Махута в заявлении, опубликованном по случаю годовщины военного переворота в Мьянме.

"Новая Зеландия в очередной раз решительно осуждает военный переворот [в Мьянме] и действия находящегося у власти режима. Мы вводим дополнительные запреты на въезд [в Новую Зеландию] в отношении лиц, ответственных за продолжающиеся многочисленные нарушения прав человека, и по-прежнему разочарованы нежеланием властей Мьянмы <...> выполнять свои обязательства в соответствии с консенсусом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - указала глава внешнеполитического ведомства в заявлении, опубликованном на сайте правительства Новой Зеландии. Консенсус, достигнутый членами АСЕАН, подразумевает прекращение насилия, конструктивный диалог, оказание ассоциацией гуманитарной помощи стране, а также назначение специального посланника АСЕАН в Мьянме.

Также министр призвала немедленно остановить насилие в Мьянме и освободить всех задержанных по политически мотивированным обвинениям, в том числе экс-госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. "Мы призывам вернуться к гражданскому правлению в стране и по-прежнему привержены тесному сотрудничеству с международным сообществом в том, чтобы положить конец безнаказанности и поддержать мирное урегулирование ситуации в Мьянме", - подчеркнула Махута.

Попадание в санкционный список означает запрет на въезд на территорию Новой Зеландии, в том числе для транзитной поездки, заморозку активов и запрет для новозеландских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня.

Военное командование Мьянмы 1 февраля прошлого года объявило о введении на год чрезвычайного положения и о смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.